ألمانيا: بقاء القوات الأمريكية في البلاد يخدم الناتو

الخليج 365الإثنين 2020/6/8 07:31 م بتوقيت أبوظبي
أكدت ألمانيا اليوم الإثنين، إن نبقاء القوات الأمريكية في البلاد يخدم حلف الناتو وبالتالي أمن الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت الحكومة الألمانية إنها لم تتلق تأكيدا رسميا من واشنطن بشأن صدور أي قرار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من ألمانيا.
وأكدت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور، في مؤتمر صحفي: "لا أريد التكهن بشيء ليس لدي تأكيد بخصوصه"، وتابعت: "الحقيقة هي أن وجود القوات الأمريكية في ألمانيا يخدم الأمن الكامل لحلف شمال الأطلسي، وبالتالي الأمن الأمريكي أيضا".
وكان مسؤول أمريكي كبير قال الجمعة الماضية، إن ترامب أمر الجيش بسحب 9500 جندي من ألمانيا، مما يخفض عدد القوات الأمريكية بألمانيا إلى 25 ألف جندي.
وتعد هذه الخطوة هي أحدث تطور في العلاقات بين برلين وواشنطن، والتي سادها التوتر في أحيان كثيرة في الفترة الماضية.
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