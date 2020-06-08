اعتقال صحفيين اثنين في تركيا بتهمة "التجسس"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

تم اعتقال صحفيين معارضين اثنين في تركيا في اطار تحقيق يتعلق بتهمة "التجسس السياسي والعسكري"، وفق ما أفادت وكالة أنباء الأناضول الاثنين.

وذكرت الوكالة أن مقدم البرامج على قناة تيلي 1 في أنقرة اسماعيل دوكل والمنسقة في موقع "أودا تي في" الإخباري الإلكتروني ميسر يلديز في العاصمة التركية، يخضعان للاستجواب من قبل شرطة مكافحة الإرهاب.

وأكد رئيس تحرير قناة تيلى 1 ماردان ينار داغ نبأ الاعتقال في تغريدة على تويتر، معتبرا انها محاولة من السلطات "لإرسال إنذار إلى وسائل الإعلام".

ولم تكشف الوكالة عن المزيد من التفاصيل حول أسباب اعتقالهما، لكن صحيفة الصباح الموالية للحكومة ذكرت أنهم يشتبه في أنهما سربا معلومات حول مشاركة تركيا في ليبيا وسوريا "لغايات تتعلق بالتجسس العسكري".

ويلديز متهمة بالتحدث عبر الهاتف إلى أحد عناصر القوات المسلحة، المعتقل أيضًا، بشأن الخطط العسكرية التركية في ليبيا، حيث تدعم تركيا قوات حكومة طرابلس التي يعترف بها المجتمع الدولي.

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وفي آذار/مارس، تم اعتقال صحفيين من "أودا تي في" يواجهان عقوبة بالسجن تصل إلى تسع سنوات بسبب كتابة مقال عن جنازة عنصر مزعوم في المخابرات قتل في ليبيا.

وتتهم المنظمات غير الحكومية تركيا غالبا بانتهاك حرية الإعلام عبر اعتقال الصحفيين وإغلاق وسائل الإعلام.

وتحتل تركيا المرتبة 157 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود.