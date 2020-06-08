المتحدث باسم جونسون: التزام كبير حتى الآن بالحجر الصحي في بريطانيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون

قال متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اليوم الاثنين إن المؤشرات الأولية تكشف عن "مستوى جيد من الالتزام" بالحجر الصحي الذي قررت بريطانيا تطبيقه لمدة 14 يوما على القادمين من الخارج.

وقال المتحدث للصحفيين "جميع المؤشرات تكشف عن مستوى جيد من الالتزام ونتوقع أن تؤدي الأغلبية الساحقة من الناس دورها في المساعدة في وقف انتشار هذا المرض".

وأضاف أن أساس ذلك هو موافقة الناس على تقديم البيانات اللازمة عنهم.

ومضى يقول "العلم واضح.. إذا قمنا بالحد من خطر ظهور إصابات جديدة تأتي من الخارج يمكننا أن نساعد في الحد من احتمال أن تكون هناك موجة ثانية من فيروس كورونا".