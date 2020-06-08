قال متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اليوم الاثنين إن المؤشرات الأولية تكشف عن "مستوى جيد من الالتزام" بالحجر الصحي الذي قررت بريطانيا تطبيقه لمدة 14 يوما على القادمين من الخارج.
وقال المتحدث للصحفيين "جميع المؤشرات تكشف عن مستوى جيد من الالتزام ونتوقع أن تؤدي الأغلبية الساحقة من الناس دورها في المساعدة في وقف انتشار هذا المرض".
وأضاف أن أساس ذلك هو موافقة الناس على تقديم البيانات اللازمة عنهم.
ومضى يقول "العلم واضح.. إذا قمنا بالحد من خطر ظهور إصابات جديدة تأتي من الخارج يمكننا أن نساعد في الحد من احتمال أن تكون هناك موجة ثانية من فيروس كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم جونسون: التزام كبير حتى الآن بالحجر الصحي في بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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