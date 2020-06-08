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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع قيادي بارز في ميليشيات مصراتة بقصف للجيش الليبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
لقي قيادي بارز في ميليشيا مصراته اليوم الإثنين، مصرعه في قصف شنه الجيش الوطني الليبي أسفر عن مقتل وجرح العشرات .
ونقل موقع إرم نيوز عن سليمان الهادف، أحد ضباط الجيش الوطني الليبي إن ”مصادر استخباراتية تابعة للجيش، أكدت لهم أن عشرات القتلى والجرحى تم إحضارهم إلى مستشفى مصراتة، وأن من بين القتلى الذين وصلت جثثهم للمستشفى القيادي محمد ناصر آمر ميليشيا 16″.
وأوضح أن “ هناك خلافات كبيرة بين قيادات الميليشيات في محاور شرق مصراتة، حول إيقاف الحرب والرجوع إلى مصراتة، وأن مجموعات عادت بالفعل إلى مصراتة وأخرى لا تزال تحاول القيام بعمليات ضد الجيش“.
وأفاد الهادي بأن ”الميليشيات المتبقية شرق مصراتة قصفت بالمدفعية قرية قرارة القزاح، بمنطقة الثلاثين غرب سرت؛ الأمر الذي أسفر عن مقتل 3 رجال و3 نساء، إحداهن متزوجة منذ أسبوع فقط، بالإضافة إلى طفلين ينتميان لعائلتي الدبار والنبشة، بالإضافة إلى 6 جرحى، منهم حالتان خطيرتان“
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