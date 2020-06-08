داود أوغلو ينتقد إستغلال أردوغان للدين من أجل تحقيق مكاسب سياسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

إنتقد أحمد داود أوغلو، رئيس حزب "المستقبل" التركي المعارض رئيس الوزراء الأسبق،إستغلال الرئيس رجب طيب أردوغان الدين في تحقيق مكاسب سياسية.



جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها، داود أوغلو، اليوم الإثنين، ونقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة؛ على خلفية قيام أردوغان باستخدام قضية متحف "آياصوفيا" وتحويله إلى مسجد.

ودأب أردوغان على استخدام قضية متحف آياصوفيا، كورقة سياسية تارة لإظهار التسامح وقبول الآخر وتارة أخرى للحفاظ على شعبيته التي يستمدها من أصوات التيار المحافظ.

ومؤخرًا قال أردوغان، عن هذه القضية: "يجب أن تؤدى الصلاة أيضًا في آيا صوفيا وتُقرأ فيه سورة الفتح. فقط أمتنا العزيزة هي من ستقرر ذلك"، ما دفع المحللين للقول بأن أردوغان يحاول إثارة الرأي العام بمتاجرته بالقضية.

وردًا على ذلك قال داود أوغلو، في تصريحاته إن "أردوغان يستغل الرموز الدينية ويلعب على الوتر الديني ما إن يقع في دائرة لا مخرج له منها بسبب منافسيه، فعندما تضيق عليه كل الاتجاهات، يلعب على هذا الوتر".

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وجدد تأكيده على أن "الحكومة التركية تستخدم كل الأساليب دون خجل بما في ذلك الشعائر والمعتقدات الدينية، وذلك للبقاء في السلطة".

كما طالب داود أوغلو، أردوغان، بـ"التخلي عن استخدام ورقة الدين، والرموز الدينية في اللعبة السياسية"، مشددًا على أن "الرؤية السياسية للحكومة عبارة عن اليوم فقط، فليس هناك أي غد لها".

ووأردف موضحًا أن "السلطة التي لا تستطيع حل مشاكلها الداخلية والخارجية، بما في ذلك المشاكل الاقتصادية، ومعدلات القروض التي تزايدت على الدولة، تعتقد أنها ستضحك على الأمة عن طريق اللعب بالدين والرموز الدينية".

جدير بالذكر أن أردوغان ظهر في 29 مايو/ أيار الماضي الموافق للذكرى 567 لفتح إسطنبول، من داخل متحف آياصوفيا، يقرأ سورة الفتح؛ الأمر الذي دفع اليونان للاعتراض على هذه الخطوة، ثم أعلن أردوغان عن اتخاذ خطوات من أجل إعادة فتح آياصوفيا للعبادة مرة أخرى.

أردوغان من جانبه أوضح أن الشعب التركي هو من سيحدد مصير آياصوفيا، قائلًا: “من الممكن أن يجري السائحون زيارات لآياصوفيا بصفته جامعًا، مثله مثل السلطان أحمد. سيتم إقامة الصلاة في آياصوفيا، وقراءة سورة الفتح. والقرار سيصدر عن شعبنا العزيز”.

وأبدى أردوغان في عدة مناسبات مواقف لا تؤيد تحويل آيا صوفيا إلى مسجد.

وكان أردوغان شارك عام 2014 في احتفال إعادة فتح مسجد "أورتاكوي" بعد الترميم ورد على مطالبات الحاضرين بإعادة تحويل آياصوفيا إلى مسجد قائلًا: “إخوتي، لنملأ أولا مسجد السلطان أحمد”