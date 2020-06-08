قبل أن تبرد نار الحرب.. تركيا تطالب حكومة الوفاق بتراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في ليبيا

طلبت تركيا من حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فايز السراج، بتراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في ليبيا.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، إن بلاده تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص للتنقيب عن النفط وإنتاجه في ليبيا، وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة بين البلدين.

وأضاف دونماز، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، أنه تم تحديد 7 مناطق للحصول على تراخيص التنقيب عن النفط فيها، مشيراً إلى أن عملية التثبيت والإعلان ستستمر لمدة 3 أشهر.

Advertisements

وأشار إلى أنه خلال تلك الفترة، سيتم البدء بأنشطة التنقيب، بعد تحليل البيانات من قبل مؤسسة البترول التركية.

وصرح دونماز بأن سفينة التنقيب التركية "ياووز" أنهت 6 عمليات حفر في شرق البحر الأبيض المتوسط حتى الآن، وأن العملية السابعة جارية في موقع "سلجوقلو-1".

وأضاف الوزير أن "زعيميّ تركيا وليبيا عبّرا عن رغبتهما في زيادة التعاون الثنائي في مجال التنقيب عن الغاز والنفط"، بحسب قوله.

وزعم دونماز بأن مؤسسة البترول التركية "أصبحت لاعباً قوياً في استكشاف النفط وإنتاجه بالمنطقة"، مشيراً إلى وجود مفاوضات مستمرة للعمل مع الجزائر بدأت قبل أزمة فيروس كورونا.