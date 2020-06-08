«لا يمثلنا رئيس برلمان له علاقة بنظام دموي».. إنقلاب تونسي على الإخوان.. الدعوة إلى حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.. ومقترح لتصنيف الجماعة «إرهابية»

دعت أحزاب جبهة الإنقاذ التونسية إلى حل مجلس النواب والهيئات واللجان المنبثقة عنه وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

ودعت الجبهة، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، الى تشكيل لجنة للتدقيق في أموال الأحزاب السياسية وقياداتها وتجميد أرصدتها وعلى رأسهم حركة النهضة إلى جانب تحجير السفر على من ثبت تورطه في شبهات فساد.

وقال المتحدث باسم الجبهة، فتحي الورفلي، في تصريحات صحفية اليوم، إن تحركهم الاحتجاجي السلمي أمام البرلمان يوم 14 يونيو الجاري سيدعو الى إحداث مجلس وطني للانقاذ تحت اشراف رئيس الجمهورية والذهاب إلى تشكيل حكومة مصغرة لتصريف الأعمال.

وأضاف الورفلي أن هذا الحراك سيدعو ايضاً الى إجراء إستفتاء على النظام السياسي "والذهاب إلى نظام رئاسي ديمقراطي وتنقيح القانون الإنتخابي"، بحسب قوله.

وأوضح المتحدث أن هذا الحراك ليس مدعوماً من رئيس الجمهورية قيس سعيد، مشيراً إلى أن العديد من الأحزاب والشخصيات الوطنية والمعطلين عن العمل سيلتحقون بهذا الحراك.

ودعت الجبهة جميع التونسيين إلى "هبة شعبية والنزول يوم 14 يونيو".

وقال المتحدث، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية" إن حراك 14 يونيو "سيغير تاريخ تونس".

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وأضاف الورفلي: "لا يمثلنا رئيس برلمان له علاقة بنظام دموي"

من جانبه، أعلن الحزب الدستوري المعارض في تونس، اليوم الاثنين، اعتزامه تقديم لائحة في البرلمان التونسي لتصنيف جماعة الاخوان منظمة "إرهابية".

وقالت عبير موسى، رئيسة الحزب، الذي يمثل الكتلة الخامسة في البرلمان، خلال مؤتمر صحفي، إن "اللائحة تهدف لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة ارهابية مناهضة للدولة المدنية".

وأضافت: "نطالب الحكومة بإعلان هذا التصنيف رسمياً واعتبار أي شخص تونسي طبيعي أو معنوي في تونس له ارتباطات معها (الجماعة) مرتكب لجريمة ارهابية بحسب قانون مكافحة الإرهاب".

ويعتبر الحزب الدستوري الحر، الذي يمثل واجهة النظام السابق قبل سقوطه في ثورة 2011، يعد من أشد المعارضين للإسلام السياسي والتنظيمات المتأسلمة، كما يعد خصم لدود لحزب حركة النهضة الإخواني المتواجدة في الحكم منذ 2011 بعد عقود من حظر نشاطها السياسي في البلاد.

وفي وقت سابق، اتهمت عبري موسى حركة النهضة "بالارتباط الوثيق مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وهو الأمر الذي نفته الحركة فيما بعد.

يشار إلى أنه في الثالث من يونيو الجاري، تقدم الحزب الدستوري بلائحة في البرلمان لتأكيد الرفض التونسي الرسمي لأي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا، وتحديداً التدخل التركي.