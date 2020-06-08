المالية: ضخ 3 مليارات جنيه لدعم صندوق تنمية الصادرات في 3 شهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط، وزير المالية، إنه تم ضخ 3 مليارات جنيه لدعم صندوق تنمية الصادرات خلال الفترة من أبريل إلى يونيو.

وبحسب بيان من الوزارة اليوم الاثنين فإن المبلغ جاء لدعم صندوق تنمية الصادرات وتوفير سيولة إضافية للمصدرين.

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وفي بداية شهر أبريل طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من المجموعة الوزارية الاقتصادية، سداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه لكل مصدر، وذلك قبل نهاية العام المالي الجاري، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وفي مايو الماضي وقع معيط، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مع ممثلي 41 شركة مصدرة محلية وأجنبية، اتفاقيات تسوية للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

كما دبرت الوزارة تمويلًا بـ 5 مليارات جنيه لدعم قطاعي السياحة والطيران المدني، وزيادة الاستثمارات الحكومية 10 مليارات جنيه إضافية على النحو الذي يسهم في الحفاظ على العمالة، وسداد مستحقات المقاولين والموردين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.