لبنان يسجل 19 إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- ( د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في لبنان اليوم الاثنين تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 1350 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس "ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 30 حالة وفاة".

وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ779 .

وكان مجلس الوزراء اللبناني مدد التعبئة العامة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حتى الخامس من يوليو المقبل.

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