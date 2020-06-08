مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:
لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب شخصين آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الاثنين، في حادث تصادم على طريق "طهطا - الطليحات"، دائرة مركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.
تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارا من مركز شرطة طهطا بالحادث، وتبين أنه أثناء سير توكتوك على الطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد السائق نتيجة انفجار أحد إطارات المركبة، ما نتج عنه انقلابها على الطريق واصطدام سيارة أجرة بها من الخلف.
نتج عن الحادث مصرع ٣ أشخاص بينهم شقيقين، وإصابة شخصين آخرين بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، جميعهم يقيمون بناحية قرية الطليحات دائرة مركز شرطة جهينة "مستقلي التوكتوك".
جرى نقل الجثث والمصابين لمستشفى طهطا العام، حرر محضرًا بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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