"كانت تشتري لحوما".. سكرتير مساعد الغربية: "نتيجة تحليل كورونا لم تظهر بعد"

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:
نفت نجوى العشري، سكرتير عام مساعد الغربية، إصابتها بفيروس كورونا، وأنها في منزلها نظرًا لتجهيز مكتبها داخل ديوان عام المحافظة.
وقالت "العشري": "أمارس حياتي مع أسرتي بشكل طبيعي، وكنت في الصباح أشتري اللحوم وغيرها من مستلزمات أسرتي"، وأنها متواجدة في منزلها لحين تجهيز مكتبها داخل ديوان عام المحافظة، وخضعت مع رؤساء المدن الجدد يوم السبت الماضي، لأخذ مسحة قبل اجتماعها مع محافظ الغربية، ولم تظهر نتائج المسحات حتى الآن.
من جانبه قال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن نتائج مسحات الـ٩ رؤساء مدن وأحياء بمحافظة الغربية ونتائج مسحة السكرتير العام المساعد لم تظهر، وأن أحد رؤساء المدن يخضع لحجر صحي بسبب مخالطته لحالة مصابة بفيروس كورونا.
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