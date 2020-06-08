الكونغو ترحب بالجسر الجوي الإنساني الأوروبي لمساعدتها على مواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كينشاسا- (د ب ا):

رحبت حكومة الكونغو اليوم الاثنين بالمساعدات التي استقبلتها عبر الجسر الجوي الانساني الذي دشنه الاتحاد الأوروبي مؤخرا بهدف مساعدتها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقد وصلت أول رحلة من ضمن ثلاث رحلات تقل عمال في مجال الاغاثة ومعدات أساسية إلى العاصمة كينشاسا في وقت مبكر من اليوم.

وقالت وزيرة الخارجية ماريا تومبا نزيزا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) " هذه الهدية تذكرنا أننا أيضا من المجتمع الدولي، وأن مشاكلنا تقلق بقية العالم".

كما أقلت الرحلة عددا من الساسة الأوروبيين البارزين، ومنهم المفوض الأوروبي لإدارة الازمات جانيز ليناريتش ووزيري خارجية فرنسا وبلجيكا جان إيف لودريان و فيليب جوفين.

ومن المتوقع أن يلتقى المسؤولون برئيس الكونغو فليكس تشيسكيدى ومنظمات مدنية أخرى في البلاد، بحسب بيان الاتحاد الأوروبي.

وقال المفوض ليناريتش إن الاتحاد الأوروبي سوف يقدم مساعدات للكونغو هذا العام بقيمة 40 مليون يورو ( 45 مليون دولار).

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