المخابرات الأردنيّة تحبط عملا إرهابيًّا يستهدف مركزًا أمنيًّا... التفاصيل

تمكنت دائرة المخابرات العامة في الأردن من إحباط عمل إرهابي، لمتهمَين خططا لإستهداف كوادر مركز أمني في محافظة إربد باستخدام أسلحة نارية وقبضت عليهما في فيفري، كما ألقت القبض على ثالث يعلم بمخططهما ولم يبلغ عنه.

وحسب ما نشرت صحيفة "الرأي" الأردنية، فإن المتهمين الثلاثة حاولوا الالتحاق بعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في سيناء بمصر، إلا أن محاولتهم لم تتم وذلك بعد أن أخبرهم أحد عناصر داعش في سيناء والذي تواصل أحد المتهمين معه وأخبره أن الطريق غير آمن، عندها قرر المتهمون تأجيل إلتحاقهم

وعلى إثر متابعة أحدهم وهو المتهم الثاني، لإصدارات "داعش" التي تحث على عمليات عسكرية كل في بلده، تولدت لديه الفكرة لتنفيذ عمل إرهابي على الساحة الأردنية، إذ عرض الفكرة على المتهم الأول الذي أبدى موافقته، في حين رفض الثالث فكرة العمل الإرهابي وفضل الانضمام للقتال بجانب عناصر "داعش"، وكان هدف المتهمين الأول والثاني بالعمل الإرهابي هو مركز أمن إربد الشمالي.

والمتهمون الثلاثة في القضية يواجهون وفق لائحة الاتهام، تهمتي الترويج لأفكار جماعة إرهابية ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، وإثنان منهم يواجهان تهمة المؤامرة قصد القيام بأعمال إرهابية والثالث يواجه تهمة عدم الإبلاغ عن معلومات إطلع عليها ذات صلة بنشاط إرهابي.

وتقول لائحة الاتهام في تفاصيل القضية إن المتهمين من سكان إربد، ويرتبط المتهم الأول بعلاقة صداقة مع المتهمين الثاني والثالث

وبعد ظهور تنظيم "داعش" في سوريا والعراق في 2014، بدأ المتهم الأول بمتابعة إصدارات التنظيم على الأنترنات حتى إقتنع بأفكارهم وأصبح من المؤيدين والمناصرين لهم.

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وكانت الصحيفة قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن قيام المخابرات العامة بإحباط عملين إرهابيين لإستهداف مبناها في مدينة الزرقاء شمال شرق العاصمة عمان وإحدى دورياتها الثابتة.

وذكرت الصحيفة أن المخطط الأول إستهدف مبنى دائرة المخابرات العامة في الزرقاء بإستخدام مواد متفجرة لقتل أكبر عدد من المتواجدين، فيما إستهدف الثاني إحدى دوريات المخابرات الثابتة وقتل طاقمها بأسلحة نارية.