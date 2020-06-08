خوفًا من عودة إنتشار فيروس "كورونا"، منظمة الصحة العالميّة تحذّر من جديد من مخاطر الشيشة

بدأ العديد من دول العالم منذ أسبوع تخفيف القيود التي فرضت سابقا ولمدى أشهر بغية الحد من تفشي فيروس كورونا، ودبت الحياة من جديد في عدد من القطاعات حول العالم، من مقاهٍ ومراكز سياحية وغيرها.

وقد حذرت منظمة الصحة العالمية من التسرع في تلك الخطوات أو إهمال القواعد التي وضعت من أجل الحد من إنتشار العدوى كالتباعد الاجتماعي ووضع الكمامة وغيرها.

وفي تحذير جديد، نبهت المنظمة العالمية من مخاطر الشيشة ودورها في نقل العدوى، داعية الدول إلى حظرها.

وقالت في بيان نشر على موقع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، إن 15 دولة في إقليم شرق المتوسط إتخذت قرارًا جريئًا بحظر استخدام الشيشة مؤقتًا في الأماكن العامة، بالإضافة إلى دولتين حظرتهما سابقا، مما يجعل العدد الإجمالي للدول التي حظرت إستخدام الشيشة في الأماكن العامة 17.

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كما نبهت إلى أن إستخدام الشيشة يعتبر وسيلة محتملة لإنتشار كوفيد 19 بسبب إستعمالها المشترك بين عدة أشخاص، لا سيما في الأماكن العامة والتجمعات الاجتماعية، كما تجعل وسيلة التدخين تلك التباعد الجسدي مستحيلاً.

ودعت إلى التمسك بالحظر المفروض على إستخدام التبغ والشيشة والسجائر الإلكترونية في جميع الأماكن العامة، لأسباب تتعلق بالصحة العامة على الرغم من رفع القيود أو تخفيفها.

وأوصت المنظمة الأممية أن تحظر كافة البلدان وبشكل شامل التدخين في جميع الأماكن العامة.