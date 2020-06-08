24 حالة وفاة و1115 إصابة بكورونا فى العراق خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، 24 حالة وفاة و1115 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وفقا لموقع روسيا اليوم.
وانخفضت الوفيات عن يوم أمس، بأربع حالات، والإصابات
ومثل كل يوم تصدرت العاصمة بغداد الإصابات والوفيات، حيث سجلت بـ535 إصابة، و11 حالة وفاة.
وبلغ مجموع الوفيات في العراق منذ ظهور الفيروس، 370 حالة وفاة، والإصابات 13481 إصابة، أما حالات الشفاء فبلغت 5572 حالة.
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