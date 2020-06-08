مئات الفلسطينيين يتظاهرون في رام الله ضد مخطط الضم الإسرائيلي

تظاهر مئات الفلسطينيين، مساء اليوم الاثنين، وسط مدينة رام الله رفضا وتنديدا بمخطط الضم القاضي بفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية والأغوار ، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورايات خطوا عليها شعارات تدين الإعلان الإسرائيلي ورفض صفقة القرن الأمريكية.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب المجتمع الدولي بلجم إسرائيل والضغط عليها لوقف مخطط الضم الذي من المزمع تنفيذه مطلع الشهر المقبل،

مؤكدين التفافهم حول القيادة الفلسطينية ودعم موقفها من وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي.

وقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول: "رسالتنا اليوم واضحة لا لبس فيها وعلى العالم تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه التي قضمتها إسرائيل في ظل تعاليها وخرقها القانون الدولي".

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وأضاف العالول: "لم يبق الاحتلال أي جزئية في الاتفاقيات المبرمة معه إلا وخرقها ما استوجب وقف كل أشكال العلاقة معه على كل المستويات بعد إعلان نتنياهو نيته تنفيذ مشروع الضم".

وتابع نائب رئيس حركة فتح: "المطلوب الآن من الشعب الفلسطيني الاتحاد وإنهاء الانقسام الداخلي وتوحيد الصفوف ورصها خلف القيادة في تكامل وتقاطع بين المستويين الشعبي والرسمي"، مشددا على أن إسرائيل قتلت حل الدولتين وأغلقت باب التسوية السياسية إلى الأبد بضوء أخضر من واشنطن ما يستدعي من المجتمع الدولي وضع حد لهذه التجاوزات المستمرة".