سجلت السعودية اليوم الإثنين، رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا على أساس يومي، فيما شهد مؤشر التعافي تحسنا ملموسا بزيادة قاربت 600 حالة عن اليوم السابق ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 3369 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة بـ 3045 في اليوم السابق، ما يرفع حصيلة العدد الإجمالي للإصابات إلى 105283.
كما أشارت الوزارة إلى تسجيل 34 حالة
من جهة أخرى، لفتت الوزارة إلى تسجيل 1707 حالة تعافي، مقارنة مع 1026 حالة باليوم السابق، وبالتالي فإن إجمالي عدد الحالات المتعافية يصبح 74524 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية: تسجيل 3369 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.