كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر موريتانيا: إصابة وزير الشؤون الإسلامية بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر رسمية موريتانية، اليوم الإثنين، إصابة وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الإسلامية: إنه "كان يمارس عمله في مكتبه وشعر بأعراض خفيفة، وبعد خضوعه للفحص تأكدت إصابته يوم أمس الأحد".

وتعد هذه أول إصابة مؤكدة في صفوف الشخصيات الوزارية في البلاد، وسبق أن أعلن عن إصابة عدة مسؤولين حكوميين.

وكانت وزارة الصحة الموريتانية، قد أعلنت يوم أمس الأحد، تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد المصابين بالعدوى في البلاد منذ منتصف شهر مارس الماضي إلى 1049 شخصا.

وسجلت الوزارة 6 وفيات جديدة لترتفع حصيلة وفيات كورونا إلى 55 حالة، مقابل 4 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 108 حالات.

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