كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر موريتانيا: إصابة وزير الشؤون الإسلامية بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت مصادر رسمية موريتانية، اليوم الإثنين، إصابة وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
وقال المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الإسلامية: إنه "كان يمارس عمله في مكتبه وشعر بأعراض خفيفة، وبعد خضوعه للفحص تأكدت إصابته يوم أمس الأحد".
وتعد هذه أول إصابة مؤكدة في صفوف الشخصيات الوزارية في البلاد، وسبق أن أعلن عن إصابة عدة مسؤولين حكوميين.
وكانت وزارة الصحة الموريتانية، قد أعلنت يوم أمس الأحد، تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد المصابين بالعدوى في البلاد منذ منتصف شهر مارس الماضي إلى 1049 شخصا.
وسجلت الوزارة 6 وفيات جديدة لترتفع حصيلة وفيات كورونا إلى 55 حالة، مقابل 4 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 108 حالات.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,120 مليون إصابة، بينهم أكثر من 406 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,477 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.