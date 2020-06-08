كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر طلب ياباني هام خلال اجتماع G7 بشأن التشريع الصيني لهونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأمل سلطات اليابان في صياغة بيان مشترك بشأن التشريع الأمني الصيني لإقليم هونج كونج في الاجتماع المقبل لوزراء خارجية مجموعة السبعة، حسبما قال مصدر بالحكومة اليابانية، لوكالة "رويترز"، اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال رئيس الوزراء شينزو آبي، إن اليابان تراقب الوضع في هونج كونج "بقلق عميق" بعد أن أصدرت الصين قانونًا أمنيًا جديدًا للمدينة.

وقد قررت اليابان عدم الانضمام إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها من الدول في إصدار بيان يدين الصين لفرض قانون أمني جديد في هونج كونج، كما ذكرت وكالة "كيودو" للأنباء، يوم الأحد، نقلاً عن مسؤولين من دول معنية.

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أدانت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وكندا الصين في 28 مايو لفرضها قانونًا قالوا إنها ستهدد الحرية وتخرق اتفاقًا صينيًا بريطانيًا لعام 1984 بشأن الحكم الذاتي للمستعمرة السابقة، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

أصدرت طوكيو بشكل منفصل بيانًا في 28 مايو، وهو اليوم الذي وافق فيه البرلمان الصيني على تشريع الأمن القومي، وقال، إن الأمة "قلقة للغاية" بشأن هذه الخطوة، التي يخشى المراقبون من أن تعرض للخطر الحكم الذاتي والحريات الخاصة بهونج كونج.