كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تقارير دولية: قطر تتسبب في انتشار فيروس كورونا بسيرلانكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب الطيران القطري، في تفشي وباء فيروس كورونا في دولة سيرلانكا، وذلك بعد تورط الخطوط القطرية في إعادة أكثر من 150 عاملاً مصابا بالفيروس، حسبما ذكرت تقارير صحفية دولية.

بحسب التقارير الدولية، أكد وزير الصحة السيرلانكي، بافيترا وانارالاتشي، أن 150 من أصل 270 من العائدين من قطر وصلوا كمرضى بفيروس كورونا المستجد .

وأوقفت الحكومة السيرلانكية، منتصف مايو الرحلات الجوية القادمة من دولتي قطر والكويت بعد إكتشاف إصابة العاملين العائدين من تلك الدولتين بفيروس كورونا المستجد.

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ولفتت التقارير الدولية، إلى أن الخطوط الجوية القطرية تتحمل مسؤولية انتقال هذا الفيروس بعد إكتشاف عدم إتخاذها لاي إجراءات إحترازية وتدابير للوقاية من هذا الفيروس.

ويوم الثلاثاء الماضي، أوقفت اليونان، رحلات الطيران الجوي من وإلى قطر، بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة 12شخصا على متن طائرة قادمة من الدوحة بفيروس كورونا المستجد.

وكان الركاب المصابون على متن طائرة تقل 91 شخصا من الدوحة لأثينا، ووصلت يوم الاثنين، وقالت السلطات إن فحوصا أجريت وتم اصطحاب الحالات إلى فندق لأجل الحجر الصحي