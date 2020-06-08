كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مسؤول صيني يوجه نصيحة لهونج كونج بشأن الاستقلال بعد عام 2047 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترح مسؤول صيني، اليوم الاثنين، أن درجة الاستقلال الذاتي التي ستحصل عليها هونج كونج عندما ينتهي اتفاق ما بعد الاستعمار بشأن وضعها في العام 2047 يمكن أن تعتمد على كيفية تصرف المدينة التي ضربتها الاحتجاجات حتى ذلك الحين.

في تعليقات نادرة على مستقبل هونج كونج على المدى الطويل، أشار تشانج شياو مينج، نائب مدير مكتب شؤون هونج كونج وماكاو الصيني، إلى أن الطريقة التي يتصرف بها سكان هونج كونج الآن فيما يتعلق بالوضع السياسي ستؤثر على وضعها بعد عام 2047، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال "تشانج" عبر رابط فيديو في ندوة عبر الإنترنت حول الدستور المصغر للمدينة: "لاحظت أن الكثير من الناس في هونج كونج يتطلعون إلى مصير دولة واحدة ونظامان بعد عام 2047".

وأضاف: "ما هو نوع السجل الذي ستظهره هونج كونج لشعب الدولة بأسرها، ممثلاً بمؤتمر الشعب الوطني آنذاك، من أجل تفويض جديد؟".

وأوضح "تشانج"، أنه كلما كان الالتزام بالأمن القومي أقوى، كلما كان هناك مجال أكبر لترتيب "دولة واحدة ونظامان".

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وأردف "تشانج"، أن قوانين الأمن الجديدة التي تهدف إلى معالجة الانفصال والتخريب والإرهاب والتدخل الأجنبي، ستستهدف فقط مجموعة صغيرة من الناس ولن تؤثر على حريات هونج كونج أو وضعها كمركز مالي عالمي. وقال، إن التحدي الرئيسي للمدينة كان سياسيًا وليس اقتصاديًا.

خرج المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية إلى الشوارع مرة أخرى في هونج كونج في الأسابيع الأخيرة بعد فترة هدوء خلال جائحة فيروس كورونا، غاضبين من خطط بكين لفرض قوانين أمنية جديدة. وشهد العام الماضي أكبر اضطرابات في المدينة شبه المستقلة منذ أن أعادتها بريطانيا إلى الصين عام 1997.

منحت اتفاقية "دولة واحدة ونظامان" الحقوق والحريات غير المتاحة في البر الرئيسي للصين لمدة 50 عامًا على الأقل. لكن الكثيرين في هونج كونج وفي الخارج يرون أن هذه الحريات ووضعها كمركز تجاري ومالي دولي معرضين للخطر من بكين.

متظاهرو هونج كونج غاضبون مما يرون أنه تآكل في بكين لدرجة عالية من الحكم الذاتي في المدينة.

تعتبر بكين المظاهرات تهديدا لسيادتها وأمنها القومي.