كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر قطر وتركيا ترسلان المهاجرين المصابين بكورونا إلى اليونان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال موقع أحوال التركي، إن السلطات التركية والقطرية ترسلان المهاجرين المصابين بفيروس كورونا إلى اليونان.

وأضاف الموقع التركي، أن تركيا ترسل الماهجرين إلى الحدود التركية اليونانية، بينما ترسلهم قطر عبر الجوية القطرية، في رغبة واضحة من الطرفين لإغراق اليونان في الجائحة.

وفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، أرسلت الخطوط الجوية القطرية مصابين من الدوحة إلى أثينا، وعندما تم فحص جميع الركاب قبل الصعود إلى الطائرة كانت نتائجهم سلبية، وعندما هبطت الطائرة في اليونان كانت نتائج البعض إيجابية لفيروس كورونا.

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وأكدت هيئة الحماية المدنية اليونانية، إصابة 12 شخصًا أصل 91 كانوا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية بفيروس كورونا، وبناءا عليه، قررت اليونان تعليق الرحلات الجوية من وإلى قطر حتى 15 يونيو.

وزعمت الخطوط الجوية القطرية إن جميع ركاب الرحلة المتجهة إلى أثينا كانوا بصحة جيدة قبل أن يستقلوا الطائرة في الدوحة، وأن اختباراتهم جميعا جاءت سلبية قبل الرحلة.

وتواصل تركيا، إرسال المهاجرين المصابين بكورونا إلى لحدود اليونانية التركية، لاسيما فقد أغلقت اليونان مخيمات اللاجئين القادمين من تركيا وبعد انسحاب المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدات الإنسانية، إضافة إلى ترحيل اللاجئين إلى جزر مهجورة، بسبب تفشي كورونا على الحدود التركية اليونانية.

وقالت مصادر صحية، إن فيورس كورونا اجتاح مخيمات المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يعيشون في الجزر اليونانية والقادمين من تركيا، حيث يعيش فيها حوالي 40 ألف لاجئ، وعلى الرغم من هذا إلا أن السلطات التركية مازالت تتوعد اليونان بموجات جديدة من الهجرة غير الشرعية".