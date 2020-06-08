كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عمدة موسكو: رفع قواعد العزل الذاتي غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، أنه سيتم إلغاء نظام العزل الذاتي والمعرفات الرقمية والجداول الزمنية للسير في العاصمة الروسية، اليوم الثلاثاء، مع استمرار استقرار وضع فيروس كورونا المستجد.

كتب "سوبيانين"، في مدونته الشخصية: "في الغد، في 9 يونيو 2020، وسيتم إلغاء نظام الهوية. كما سيتم إلغاء جدول السير أيضًا"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

واستطرد رئيس البلدية: "لعدة أسابيع حتى الآن، بدأ الوباء في الانخفاض، على الرغم من بطئه. الزيادات اليومية في الحالات الجديدة تنخفض، وعدد الأشخاص الذين يخرجون من المستشفيات يفوق عدد أولئك الذين يدخلون هناك".

واختتم "سوبيانين": "في الواقع، موسكو تعود إلى وتيرة حياتها الطبيعية. إذا ظل الوضع الوبائي آمنًا، سيتم رفع جميع القيود الرئيسية في يونيو، مع مراعاة التدابير الصحية"، مؤكدًا على ضرورة منع تفشي جديد.

اعتبارًا من يوم الثلاثاء، يُسمح لجميع سكان موسكو، بمن فيهم أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين يعانون من أمراض مزمنة، بمغادرة المنزل بحرية وحضور الأماكن العامة.

Advertisements

يمكن لمصففي الشعر وصالونات التجميل والأطباء البيطريين واستوديوهات التصوير ووكالات التوظيف في موسكو استئناف العمل بالفعل يوم الثلاثاء.

اعتبارًا من 16 يونيو، ستفتح حدائق الحيوان والمتاحف وقاعات المعارض أبوابًا للزوار.

ابتداءً من 16 يونيو، سيتم فتح تراسات الصيف من المطاعم والمقاهي.

في 23 يونيو، سيتم فتح قاعات اللياقة البدنية والمسابح، وسيتم رفع القيود المفروضة على تشغيل رياض الأطفال في نفس اليوم.