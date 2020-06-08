شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. إيرانيون يحرقون صورة لـ«خامنئي» بمدينة مشهد احتجاجاً على الفساد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشر حساب قناة “العربية” على موقع “تويتر” مقطع فيديو يوثق لحظة إحراق متظاهرين إيرانيين، صورة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مدينة مشهد شمال شرقي إيران، في تعبير عن غضبهم، ومطالبين بالحرية ورفض الظلم في البلاد.
وظهر في الفيديو صوت مصور وهو يقول أثناء اشتعال صورة خامنئي: “فلتسقط سلطة الظلم والفساد والجور والاستبداد والكذب والمراوغة.. على أمل النصر”.
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