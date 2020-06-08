البرلمان يخاطب الحكومة من اجل جدولة اعادة العراقيين العالقين في الخارج

افاد مصدر برلماني، الاثنين، بأن البرلمان وجه بمخاطبة الحكومة من اجل جدولة اعادة العراقيين العالقين في الخارج. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد وجه الامانة العامة للمجلس بمخاطبة الحكومة بالعمل السريع من اجل جدولة اعادة العراقيين العالقين بالخارج"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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