الصحة تعلن تسجيل 1115 إصابة جديدة بكورونا

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم فحص (٨٩٢٧) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣١١٩٨٠)".وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجّلت لهذا اليوم (١١١٥) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٢٣٢

بغداد/ الكرخ: ١٩٣

مدينة الطب: ١١٠

النجف: ٥٠

البصرة: ٥٥

السليمانية: ٨٥

اربيل: ١٥

دهوك: ٢

كربلاء: ٤٧

واسط: ١٠٧

كركوك: ١٣

ديالى: ١٨

بابل: ٣١

ميسان: ٨٢

الديوانية: ٣

ذي قار: ٣٨

المثنى: ١٣

صلاح الدين: ١٧

نينوى: ٤

وأوضحت الوزارة، أنه "تم تسجيل ٣٨٦ حالة شفاء، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ١٤٧



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بغداد/ الكرخ: ٧٥النجف: ٣البصرة: ٥٦السليمانية: ٥٠كربلاء: ٣٧ديالى: ١كركوك: ٤ميسان: ٣بابل: ٢الديوانية: ٢ذي قار: ٦

وأكدت أنه "تم تسجيل ٢٤ حالة وفاة موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٩

بغداد/ الكرخ: ٢

السليمانية: ٢

كركوك: ١

كربلاء: ٣

واسط: ١

ديالى: ٣

البصرة: ١

بابل: ١

ذي قار: ١

وبينت الوزارة، أن "مجموع الإصابات بلغ ١٣٤٨١، ومجموع حالات الشفاء ٥٥٧٢، فيما بلغ مجموع الراقدين الكلي ٧٥٣٩، والراقدين في العناية المركزة ٧٥"، مؤكدة أن "مجموع الوفيات بلغ ٣٧٠ حالة".