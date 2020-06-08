الصحة تعلن تسجيل 1115 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، عن تسجيل ١١١٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، فيما أكدت تماثل ٣٨٦ حالة للشفاء.
وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجّلت لهذا اليوم (١١١٥) إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة: ٢٣٢
بغداد/ الكرخ: ١٩٣
مدينة الطب: ١١٠
النجف: ٥٠
البصرة: ٥٥
السليمانية: ٨٥
اربيل: ١٥
دهوك: ٢
كربلاء: ٤٧
واسط: ١٠٧
كركوك: ١٣
ديالى: ١٨
بابل: ٣١
ميسان: ٨٢
الديوانية: ٣
ذي قار: ٣٨
المثنى: ١٣
صلاح الدين: ١٧
نينوى: ٤
وأوضحت الوزارة، أنه "تم تسجيل ٣٨٦ حالة شفاء، وكما يلي:
بغداد/ الرصافة: ١٤٧
النجف: ٣
البصرة: ٥٦
السليمانية: ٥٠
كربلاء: ٣٧
ديالى: ١
كركوك: ٤
ميسان: ٣
بابل: ٢
الديوانية: ٢
ذي قار: ٦
وأكدت أنه "تم تسجيل ٢٤ حالة وفاة موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة: ٩
بغداد/ الكرخ: ٢
السليمانية: ٢
كركوك: ١
كربلاء: ٣
واسط: ١
ديالى: ٣
البصرة: ١
بابل: ١
ذي قار: ١
وبينت الوزارة، أن "مجموع الإصابات بلغ ١٣٤٨١، ومجموع حالات الشفاء ٥٥٧٢، فيما بلغ مجموع الراقدين الكلي ٧٥٣٩، والراقدين في العناية المركزة ٧٥"، مؤكدة أن "مجموع الوفيات بلغ ٣٧٠ حالة".
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