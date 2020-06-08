أعلن مجموعة من الأطباء العراقيين عن إطلاقهم مبادرة تستهدف المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، معربين عن استعدادهم للكشف والعلاج أو إجراء العمليات للمتعافين الذين يتبرعون ببلازما دمهم لفترة من الزمن، فيما أكد آخرون دفع قيمة البلازما لمن يقدمها مقابل مال.
وأوضح، "يذهب الشخص الذي تعافى الى مصرف الدم في النجف للتبرع ببلازما الدم وانقاذ شخص آخر، ويجلب ما يؤيد ذلك".
الى ذلك تعهد الدكتور غيث رعد ال شبع اختصاص اخصائي العيون بـ "اجراء عمليات العيون مجانا لأي متبرع ببلازما الدم من المشافين من كورونا".
وأعرب الطبيب المختص بعمليات العيون بـ "دفع كلفة المتبرع كاملة اذا ماكان ينوي الشخص المشافى ينوي التبرع بمقابل".
وأطلقت وزارة الصحة وعددا من دوائرها منذ أسابيع حملات اعلامية تدعو من خلالها المصابين بفيروس كورونا وتم شفائهم بالتبرع ببلازما دمهم (عينة) منه لاخذها الى مصاب آخر ممكن أن تكون عاملا مهما لشفائه.
وكشف ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم إسماعيل في تصريحات صحفية أن نتائج تجارب وزارة الصحة العراقية بأخذ عينات من البلازما لمصابين بالفيروس تماثلوا للشفاء ونقلها إلى مصابين آخرين، كانت مبشرة وتظهر علامات التعافي على المريض خلال ثلاثة ايام.
كانت هذه تفاصيل خبر لمواجهة كورونا.. أطباء يطلقون مبادرة للمتبرعين ببلازما الدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.