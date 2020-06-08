لمواجهة كورونا.. أطباء يطلقون مبادرة للمتبرعين ببلازما الدم

وقال بشار رؤوف (اختصاص بطب الأسرة شهادة البورد العربي الدكتوراه) في حديث لـ الخليج 365، " أتبرع بالكشف عنه أو عن أي فرد من عائلته مجانا ولمدة شهر كامل لكل شخص تعافى من مرض كورونا وتبرع ببلازما مه لمصاب بالفيروس آخر".وأوضح، "يذهب الشخص الذي تعافى الى مصرف الدم في النجف للتبرع ببلازما الدم وانقاذ شخص آخر، ويجلب ما يؤيد ذلك".الى ذلك تعهد الدكتور غيث رعد ال شبع اختصاص اخصائي العيون بـ "اجراء عمليات العيون مجانا لأي متبرع ببلازما الدم من المشافين من كورونا".

وأعرب الطبيب المختص بعمليات العيون بـ "دفع كلفة المتبرع كاملة اذا ماكان ينوي الشخص المشافى ينوي التبرع بمقابل".

وأطلقت وزارة الصحة وعددا من دوائرها منذ أسابيع حملات اعلامية تدعو من خلالها المصابين بفيروس كورونا وتم شفائهم بالتبرع ببلازما دمهم (عينة) منه لاخذها الى مصاب آخر ممكن أن تكون عاملا مهما لشفائه.



وكشف ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم إسماعيل في تصريحات صحفية أن نتائج تجارب وزارة الصحة العراقية بأخذ عينات من البلازما لمصابين بالفيروس تماثلوا للشفاء ونقلها إلى مصابين آخرين، كانت مبشرة وتظهر علامات التعافي على المريض خلال ثلاثة ايام.