البرلمان يعلن عدم موافقته على استقالة النائب يوسف الكلابي

وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئاسة المجلس تعلن عن عدم موافقتها على طلب الاستقالة المقدم من النائب يوسف الگلابي".

واعلن النائب يوسف الكلابي، امس الاحد، عن استقالته من عضوية مجلس النواب، معتبراً أن النظام الجديد اضاف شكلا آخر من اشكال الظلم وهو نظام المحاصصة.