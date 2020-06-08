نواب الديوانية يخولون الكاظمي باتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن منصب المحافظ

خوّل نواب محافظة الديوانية، الاثنين، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن منصب المحافظ.
وقال النائب عن المحافظة عباس الزاملي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة نواب المحافظة، وحضرته الخليج 365، إن "نواب المحافظة عقدوا اجتماعا لمناقشة ماتعانيه المحافظة من ازمة وتجدد التظاهرات".
وأضاف الزاملي، أنه "تم الاتفاق على تخويل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي باتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع المحافظة فيما يخص منصب المحافظ ونوابه وكافة الدوائر بما لا يتعارض مع الاطر الدستورية والقانونية".
وأشار إلى أن "نواب المحافظة مساندين وداعمين لقرارات رئيس مجلس الوزراء داخل قبة البرلمان لإنصاف المحافظة ".
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