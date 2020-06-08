ماكرون يطلب مقترحات عاجلة لإنهاء عنصرية الشرطة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الحكومة "الإسراع" في تقديم اقتراحاتها لتحسين أخلاقيات قوات الأمن، فيما تشهد دول العالم موجة احتجاجات للتنديد بالعنصرية.

وتتزايد المظاهرات المناهضة للعنصرية وعنف الشرطة، خلفية مقتل جورج فلويد الأمريكي من أصل أفريقي أواخر الشهر الماضي على يد شرطة مدينة مينيابلويس.

وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية الإثنين، طلب ماكرون من رئيس الحكومة إدوار فيليب ومن الوزراء المعنيين معالجة مسألة أخلاقيات الشرطة والعنصرية وتطبيق "سياسة المدينة" التي ترتكز على تحسين وضع بعض الأحياء في المدن وتقليص التفاوتات الاجتماعية بين المناطق.

وتظاهر السبت أكثر من 23 ألف شخص في فرنسا، وفق ما أفادت وزارة الداخلية، للتنديد بعنف الشرطة والمطالبة بـ"العدالة للجميع".