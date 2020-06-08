فيديو.. أمريكي يدهس متظاهرين ويسلم نفسه للشرطة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقتحم مسلح أمريكي بسيارته حشدا من المتظاهرين في مدينة سياتل بولاية واشنطن، قبل أن يطلق النار على أحدهم ويسلم نفسه للشرطة.



يأتي الحادث في وقت يتصاعد فيه التوتر في جميع أنحاء البلاد، وتتسع دائرة الاحتجاجات المطالبة بالعدالة لضحية عنف الشرطة الأمريكي الأسمر جورج فلويد.

وقال رجال الشرطة إن رجلاً قاد سيارته واصطدم بحاجز للشرطة في سياتل، ودهس حشداً من المتظاهرين فأصاب عددا منهم، قبل أن يترك السيارة وهو يلوح بسلاح ناري.

وأطلق المشتبه به النار على رجل يبلغ من العمر 27 عامًا، نقل إلى مستشفى محلي وحالته مستقرة، حسبما ذكرت صحيفة "سياتل تايمز".





وأوضحت الشرطة أن السائق توجّه بسيارته نحو مجموعة من المتظاهرين مقاطعة كابيتول هيل بالمدينة، قبل أن يصطدم بالحاجز المعدني الأسود ويخرج من مقعد السائق بالسلاح.

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وفي فيديو رصد الواقعة، يمكن رؤية المشتبه به، الذي يرتدي كنزة بها غطاء للرأس وقبعة سوداء يخرج من سيارته وهو يحمل السلاح في يده.

وكتب أحد شهود العيان في تغريدة عبر "تويتر": "خرج من سيارته وأطلق النار. وتقول الشرطة إنهم يحتجزون الرجل وصادروا السلاح".





وأثار مقتل فلويد، وهو من أصل أفريقي (46 عامًا) ظهر في فيديو وهو يجاهد لالتقاط أنفاسه بينما يجثو ضابط شرطة أبيض بركبته فوق عنقه لمدة 9 دقائق تقريبًا، موجة احتجاجات عارمة بدأت من منيابوليس وامتدت عبر أنحاء الولايات المتحدة، وتخللها أعمال شغب وعنف.



وألقي القبض على 4 ضباط، ويواجه المتهم الرئيس الضابط السابق ديريك تشوفين تهما بالقتل من الدرجة الثانية والقتل غير العمد، فيما يواجه الأخرون اتهامات بالمساعدة والتحريض.