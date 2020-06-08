انت الان تتابع روسيا تؤيد المبادرة المصرية للسلام في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزارة الخارجية الروسية

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين إن مبادرة السلام المصرية الجديدة في ليبيا يجب أن تكون المنتدى الرئيسي لتقرير مستقبل البلاد.

ووصفت موسكو المقترحات التي طرحتها القاهرة بأنها شاملة وذكرت أنها يمكن أن تكون بمثابة أساس لمفاوضات طال انتظارها بين الطرفين المتناحرين في ليبيا.

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وتدعم روسيا والإمارات ومصر قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر، التي منيت بسلسلة من الانتكاسات المفاجئة خلال الأسبوع الماضي.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن مبادرة جديدة لليبيا يوم السبت تدعو لتشكيل مجلس قيادة منتخب ووقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم الاثنين.