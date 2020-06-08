الخطوط القطرية تحاول التغطية على فضيحة نقل مصابين بكورونا بإعلانات ترويجية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلقت الخطوط الجوية القطرية سلسلة إعلانات ترويجية على حساباتها في مواقع التواصل الإجتماعي، بعد ساعات من إعلان السلطات اليونانية إيقاف رحلات الطيران القطري على خلفية نقل مصابين بفيروس كورونا .



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وشهدت صفحات الخطوط القطرية إعلانات تزعم أن الخطوط الجوية توفر كافة الإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعي وتلتزم بكافة التدابير الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد .

وأثارت هذه الإعلانات سخرية واسعة لدى نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي الذين إعتبروها محاولة للتغطية على فضيحتها التي كشفتها السلطات اليونانية .. مشيرين إلى أن الخطوط القطرية بدلاً من الإعتراف بخطائها ذهبت إلى التغطية عليه بإعلانات كاذبة .

وأضاف النشطاء أن الرحلات الجوية متوقفة بين البلدان بسبب إغلاق معظم مطارات العالم .. متسائلين كيف تنشر الخطوط القطرية مثل هذه الإعلانات الترويجية