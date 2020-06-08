الطيران القطري يقف وراء تفشي وباء كورونا في سيرلانكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت تقارير صحفية دولية، عن وقوف الطيران القطري وراء تفشي وباء فيروس كورونا في دولة سيرلانكا، وذلك بعد تورط الخطوط القطرية في إعادة أكثر من 150 عاملاً مصابا بالفيروس .



وقال وزير الصحة السيرلانكي، بافيترا وانارالاتشي إن 150 من أصل 270 من العائدين من قطر وصلوا كمرضى بفيروس كورونا المستجد .

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وأشارت التقارير إلى أن الحكومة السيرلانكية أوقفت منتصف مايو الرحلات الجوية القادمة من دولتي قطر والكويت بعد إكتشاف إصابة العاملين العائدين من تلك الدولتين بفيروس كورونا المستجد .

وتتحمل الخطوط الجوية القطرية مسؤولية إنتقال هذا الفيروس بعد إكتشاف عدم إتخاذها لاي إجراءات إحترازية وتدابير للوقاية من هذا الفيروس .

أوقفت اليونان، يوم الثلاثاء الماضي رحلات الطيران الجوي من وإلى قطر، بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة 12شخصا على متن طائرة قادمة من الدوحة بفيروس كورونا المستجد.

وكان الركاب المصابون على متن طائرة تقل 91 شخصا من الدوحة لأثينا، ووصلت يوم الاثنين، وقالت السلطات إن فحوصا أجريت وتم اصطحاب الحالات إلى فندق لأجل الحجر الصحي