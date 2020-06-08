إهمال الخطوط القطرية يتسبب بتفشي وباء كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت الإجراءات التي إتخذتها اليونان بحق الخطوط الجوية القطرية، إهمال الأخيرة في إتخاذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة وباء فيروس كورونا المستحد .



والثلاثاء، أوقفت اليونان رحلات الطيران الجوي من وإلى قطر، بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة 12شخصا على متن طائرة قادمة من الدوحة بفيروس كورونا المستجد.

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وكان الركاب المصابون على متن طائرة تقل 91 شخصا من الدوحة لأثينا، ووصلت يوم الاثنين، وقالت السلطات إن فحوصا أجريت وتم اصطحاب الحالات إلى فندق لأجل الحجر الصحي.

ويرى مراقبون أن قطر لعبت دوراً كبيراً في تفشي وباء فيروس كورونا مثل إيران التي كانت سبباً رئيسياً في تفشي الوباء في بلدان المنطقة .

وأكد المراقبون أن قرار السلطات اليونانية قد يكون بداية لسلسلة قرارات قد تتخذها البلدان التي تسير قطر إليها رحلات جوية