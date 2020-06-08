شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة مسيرة غرب مدينة سرت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الجيش الوطني الليبي إسقاط طائرة مسيرة تركية في منطقة وادي جارف غرب مدينة سرت.



يأتي هذا في حين عاودت ميليشيات مصراتة الهجوم على سرت والقوات الجوية للجيش الوطني الليبي تتعامل معها.

وسقط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين جراء قصف لميليشيات مصراتة على مناطق سكنية بين سرت ومصراتة.

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