قطر وتركيا تتآمران لإغراق اليونان في كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020

كشف موقع "أحوال" التركي عن التنسيق القطري-التركي للتواطئ على اليونان، حيث تستمر حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إرسال المهاجرين المصابين بكورونا إلى الحدود التركية اليونانية، بينما ترسلهم قطر عبر الجوية القطرية، في رغبة واضحة من الطرفين لإغراق اليونان في الجائحة.



وتابع الموقع التركي: "لقد أرسلت الخطوط الجوية القطرية مصابين من الدوحة إلى أثينا، وعندما تم فحص جميع الركاب قبل الصعود إلى الطائرة كانت نتائجهم سلبية، وعندما هبطت الطائرة في اليونان كانت نتائج البعض إيجابية لفيروس كورونا"، وفق ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.

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فيما قالت هيئة الحماية المدنية اليونانية، إن 12 شخصا من أصل 91 كانوا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية تبين إصابتهم بالفيروس، وبناءا عليه، قررت اليونان تعليق الرحلات الجوية من وإلى قطر حتى 15 يونيو.

من جانبها، قالت الخطوط الجوية القطرية إن جميع ركاب الرحلة المتجهة إلى أثينا كانوا بصحة جيدة قبل أن يستقلوا الطائرة في الدوحة، وأن اختباراتهم جميعا جاءت سلبية قبل الرحلة.

أما عن الجانب التركي، قال الموقع إن تركيا تواصل إرسال المهاجرين المصابين بكورونا إلى لحدود اليونانية التركية، لاسيما فقد أغلقت اليونان مخيمات اللاجئين القادمين من تركيا وبعد انسحاب المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدات الإنسانية، إضافة إلى ترحيل اللاجئين إلى جزر مهجورة، بسبب تفشي كورونا على الحدود التركية اليونانية.

ونقل الموقع التركي عن مصادر صحية، أن فيورس كورونا اجتاح مخيمات المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يعيشون في الجزر اليونانية والقادمين من تركيا، حيث يعيش فيها حوالي 40 ألف لاجئ، وعلى الرغم من هذا إلا أن السلطات التركية مازالت تتوعد اليونان بموجات جديدة من الهجرة غير الشرعية".