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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رحلات الخطوط الجوية القطرية تضاعف من معاناة الشعب القطري مع كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
ضمن حملات المزايدة والدعاية الزائفة التي يقوم بها النظام القطري لنفسه دون مراعات لصالح شعبه، تواصل شركة الخطوط الجوية القطرية رحلاتها عبر مختلف العواصم الدولية والإقليمية الموبوءة بفيروس كورونا لنقل آلاف العالقين بها وإعادتهم لأوطانهم باعتبار ذلك -على حد قول الشركة- واجبا انسانيا.
غير أن نظرة واحدة مدققة تفضح حقائق كثيرة مخزية ومنها أن الشركة القطرية تطبق أساليب انتقائية في تنظيم هذه الرحلات، حيث تخضعها لنقل جنسيات محددة في مقدمتهم البريطانيين، والفرنسيين والإسرائيليين، في إطار استرضاء حكومات بلدانهم.
يأتي ذلك في حين أن مواطني الدول الأخرى لا يلقون نفس المعاملة، بل على العكس تقوم الشركة بتحميلهم سداد مبالغ مالية باهظة تصل إلى 10 آلاف دولار للفرد الواحد حال محاولتهم الحجز على تلك الرحلات بهدف العودة لأوطانهم.
إلى جانب ذلك، يوجد آخر خطير وهي أن تلك الرحلات صارت مصدرا لنقل عدوى المرض الفتاك للشعب القطري، حيث إنها تتم دون إجراءات واحتياطات احترازية كافية.
و ساهم ذلك في بلوغ أعداد المصابين بالعدوى بين أفراد الشعب عشرات الآلاف رغم ضآلة عدد السكان والمقيمين الأجانب في هذه الدويلة البائسة
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