إهمال الإجراءات الوقائية "كلمة السر".. إعرف سبب تعليق رحلات اليونان لقطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020

في الأيام الأخيرة، نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية حادثة غريبة شهدتها رحلة طيران قطرية من الدوحة إلى أثينا. حيث تم فحص جميع الركاب قبل الصعود إلى الطائرة وكانت نتائجهم سلبية، وعندما هبط الطائرة كانت نتائج البعض إيجابية لفيروس كورونا.



وقالت هيئة الحماية المدنية اليونانية إن 12 شخصا من أصل 91 كانوا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية وصلت الاثنين تبينت إصابتهم بالفيروس.

وقالت الوكالة في بيان "بعد هذه الحقائق الوبائية، سيتم تعليق الرحلات الجوية من وإلى قطر حتى 15 يونيو".

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من جانبها، قالت الخطوط الجوية القطرية إن جميع ركاب الرحلة المتجهة إلى أثينا كانوا بصحة جيدة قبل أن يستقلوا الطائرة فى الدوحة، وأنهم اختباراتهم جميعا جاءت سلبية قبل الرحلة.

وأوضحت الشركة في بيان: "عند الوصول إلى الدوحة وقبل الصعود إلى الطائرة المتجهة إلى أثينا، تم فحص جميع الركاب واختبارهم وفقاً للإجراءات والبروتوكولات الصحية المعمول بها، وكانوا في صحة تسمح لهم بمواصلة رحلتهم".

وقالت قطر إن الركاب الـ 12 المصابين ليسوا من قطر، وذكرت الأمانة العامة للحماية المدنية أن شخصا واحدا مواطن يوناني قادم من اليابان، و أن اثنين من الرعايا اليونانيين القادمين من أستراليا، وتسعة من الرعايا الباكستانيين، كانوا قادمين من مدينة جوجرات الباكستانية، ولديهم تصريح إقامة يوناني.