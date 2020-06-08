"رحلات الخطوط الجوية القطرية لنقل العالقين".. دعاية زائفة جلبت عدوى كورونا للآلاف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020

في إطار حملات المزايدة والدعاية الزائفة التي يقوم بها نظام الحمدين لنفسه دون مراعات لصالح شعبه، تواصل شركة الخطوط الجوية القطرية رحلاتها عبر مختلف العواصم الدولية والإقليمية الموبوءة بفيروس كورونا لنقل آلاف العالقين بها وإعادتهم لأوطانهم باعتبار ذلك -على حد قول الشركة- واجب انساني إلا أن نظرة واحدة مدققة تفضح حقائق مخزية ومنها أن الشركه القطرية تطبق أساليب انتقائية في تنظيم هذه الرحلات.



حيث تخضعها لنقل جنسيات محددة في مقدمتهم البريطانيين، والفرنسيين والإسرائيليين، في إطار استرضاء حكومات بلدانهم في حين أن مواطني الدول الأخرى لا يلقون نفس المعاملة، بل على العكس تقوم الشركة بتحميلهم سداد مبالغ مالية باهظة تصل إلى 10 آلاف دولار للفرد الواحد حال محاولتهم الحجز على تلك الرحلات بهدف العودة لأوطانهم.

وهناك أيضا بعد آخر خطير وهي أن تلك الرحلات صارت مصدرا لنقل عدوى المرض الفتاك للشعب القطري، حيث إنها تتم دون إجراءات واحتياطات احترازية كافية، وهو ما ساهم في بلوغ أعداد المصابين بالعدوى بين أفراد الشعب عشرات الآلاف رغم ضآلة عدد السكان والمقيمين الأجانب في هذه الدويلة البائسة.