روسيا تعلّق على مبادرة السلام المصرية الجديدة في ليبيا

علّقت روسيا، اليوم الإثنين، على مبادرة السلام المصرية الجديدة في ليبيا.

وأعربت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها اليوم، عن دعمها للمبادرة المصرية، قائلة إنها يجب أن تكون المنتدى الرئيسي لتقرير مستقبل البلاد.

ووصفت الخارجية الروسية المترحات التي طرحتها القاهرة بـ "الشاملة"، مضيفة أنها يمكن أن تكون بمثابة أساس لمفاوضات طال انتظارها بين طرفي الأزمة في ليبيا.

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والسبت الماضي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مبادرة سياسية شاملة لحل الصراع في ليبيا.

وقال الرئيس السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في القاهرة، إن "المبادرة تدعو إلى وقف إطلاق النار اعتباراً من الاثنين 8 يونيو".

وأوضح الرئيس أن المبادرة تشدد على ضرورة "إلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، بجانب استكمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف".

وتهدف المبادرة إلى ضمان "تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث، في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، للمرة الأولى في تاريخ البلاد".