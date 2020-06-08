إثيوبيا تنشر صوراً لسد النهضة.. وتقول: «قرار التعبئة لا رجعة فيه»

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أن بلاده لا تسعى لإلحاق الأذية بالآخرين في ملف سد النهضة الشائك.

وقال أحمد، في تصريحات خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الإثيوبي، اليوم الإثنين، إن "قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه."

وأشار رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن الهدف من وراء بناء سد النهضة هو المساعدة على نمو بلاد، لافتاً إلى أن أديس أبابا لا تسعى إلى الحاق الأذى بالآخرين.

ورفض أحمد تحمل مسئولية تأخر دخول السد حيز التشغيل، محملاً الإدارات السابقة للمشروع المسئولية، مؤكداً أنه سعى منذ توليه السلطة للإسراع في إنجازه.

وزعم رئيس الوزراء الإثيوبي خسارة بلاده 6 مليارات دولار، بمعدل مليار كل عام، نتيجة التراخي في تنفيذ المشروع.

وأعرب أبي أحمد عن تمنيه تعاظم دخل إثيوبيا نتيجة توليد الكهرباء من السد، معلناً أن تصدير الطاقة لخارج إثيوبيا سيبدأ في 2023، مشدداً على أن حكومته ستواصل إظهار التزامها بتنمية الدولة.

ونشر وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، عبر حسابه على موقع "فيس بوك" صوراً لسد النهضة، قال فيها إنه قام بزيارة مفاجئة لموقع السد برفقة فريق حكومي.

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وعلّق بيكيلي على الصور قائلاً: "الملء الأول سيتم باحتجاز 4.9 مليار متر مكعب من المياه"، مضيفاً أن "المياه ما زالت تتدفق في اتجاه السودان".

وكانت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، قد أكدت ضرورة تبني مصر والسودان لـ"موقف قوي" من الملء الأولي لسد النهضة، داعية الولايات المتحدة إلى الاستمرار في جهودها الرامية للوصول إلى حل لهذه الأزمة.

وتعثرت مفاوضات واشنطن قبل أشهر، حيث قال وزير الخارجية الإثيوبي، جيتداحشو أندراجو، إن بلاده ستبدأ في ملء سد النهضة اعتباراً من يوليو المقبل.

وأضاف أندراجو أن "الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبنى به سد النهضة مالنا ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه".