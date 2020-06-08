الجزائر تعلن موقفها الرسمي من المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية

أعلنت الجزائر، اليوم الأحد، موقفها الرسمي من المبادرة المصرية لحل الأزمة السياسية في ليبيا، والتي كشف عنها في القاهرة، أمس السبت، من قبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، إنها ”تقف على مسافة واحدة من الأشقاء الليبيين، وإنها أخذت علما بالمبادرة السياسية الأخيرة من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار، والعمل على إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية“.

وشدد البيان على أن الجزائر، ”تدعو مختلف الفاعلين الإقليميين والدوليين لتنسيق جهودهم؛ لإيجاد تسوية سياسية دائمة للأزمة في هذا البلد الشقيق“.

وأكد البيان على ”تمسك الجزائر بالدور المحوري لدول الجوار؛ من أجل تقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين، من خلال اعتماد الحوار الشامل كسبيل وحيد لتحقيق السلام في ليبيا، وضمان وحدة وسلامة أراضيها“.

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وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أعلن السبت، خلال مؤتمر صحفي برفقة المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، عن مبادرة سياسية لإنهاء الأزمة الليبية، ووقف إطلاق النار، اعتبارا من الإثنين.

وأكد السيسي، خلال المؤتمر، ”توافق القادة الليبيين على إطلاق (إعلان القاهرة)، متضمنا مبادرة ليبية كأساس لحل الأزمة، في إطار قرارات الأمم المتحدة، والجهود السابقة في باريس، وروما، وأبو ظبي، وأخيرا في برلين“.

من جهته، أعلن المشير خليفة حفتر، دعمه لمبادرة حل الأزمة في ليبيا، قائلا خلال المؤتمر الصحفي: ”نؤكد دعمنا وقبولنا لها (المبادرة)، آملين الحصول على الدعم والتأييد الدولي للعبور بليبيا إلى بر الأمان“.