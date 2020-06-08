خامنئي يوجه رسالة لطاقم ناقلات الوقود إلى فنزويلا

وجه المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، الاثنين، رسالة لطاقم الناقلات الإيرانية التي نقلت الوقود إلى فنزويلا ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وجاء في رسالة المرشد: "أقول لكم أيها الأعزاء، قبطان وطاقم الناقلات، قوى الله عضدكم، قمتم بعمل عظيم وخطوتكم كانت حركة جهادية رفعتم فيها اسم البلادعاليًا".
وكانت إيران أرسلت 5 ناقلات نفط إلى فنزويلا، معربة عن استعدادها لمواصلة شحناتها النفطية إلى البلد اللاتيني، إذا طلبت كاراكاس المزيد.
وفي ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا وإيران، راقبت واشنطن شحنة الإمدادات الإيرانية، مهددة الحكومات والموانئوشركات الشحن والتأمين بأنها قد تواجه عقوبات إذا قدمت المساعدة للناقلات.
وفي هذا السياق، كشف قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني علي حاجي زادة أن القمر العسكري "نور"، كان يرصد تحرك ناقلات الوقود الإيرانية وهي تتجه نحو فنزويلا.
وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أعلن في وقت سابق أنه سيزور إيران قريبًا لتوقيع اتفاقيات للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة وقطاعات أخرى.
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