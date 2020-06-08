70 وفاة و2043 إصابة جديدة بكورونا فى إيران

أعلنت إيران عن تسجيل 70 وفاة جديدة، و2034 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة مقابل 2364 إصابة في إحصائية أمس الأحد، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وبلغت حصيلة حالات كورونا في البلاد 173832، منها 8351 حالة وفاة، بينما تماثل 136360 شخصًا للشفاء، حسبما أفادت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين.

وأشارت الوزارة إلى أن 2619 مصابا بالفيروس في حالة صحية حرجة، وأن الوضع الوبائي في إقليم خوزستان لا يزال عند الحالة الحمراء.

وذكرت الوزارة أنه تم إجراء مليون و107 آلاف فحص للكشف عن الفيروس منذ بدء تفشيه في البلاد وحتى الآن.