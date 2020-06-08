مالطا توافق على دخول أكثر من 400 لاجئ من ليبيا

وافقت مالطا على دخول أكثر من 400 لاجئ قادمين من ليبيا، بعد أن رفضت كل الدول الأوروبية استقبالهم، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وفي وقت سابق، أنقذ حرس السواحل في مالطا 140 مهاجرًا، كانوا علىمتن زورق تعرض للغرق، لكن السلطات رفضت نزولهم إلى أراضيها وأبقتهم على متن سفينة سياحية مؤجرة خارج مياهها الإقليمية.
وتم نقل المهاجرين إلى السفينة السياحية بعدظهر الجمعة، لتنضم إلى سفينتين أخريين تم استئجارهما قبل أسبوعين لنفس الغرض وتقلان 160 مهاجرًا.
وأصرت الحكومة المالطية على أنها لن تسمح لأي مهاجر بالنزول على أراضيها، قائلة إن الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لم تف بوعودها بقبول مهاجرين آخرين بعد نزولهم في أراضيها.
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