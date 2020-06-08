كوريا الشمالية تستجيب لاتصال من جارتها الجنوبية

استجابت كوريا الشمالية لاتصال هاتفي من مكتب الاتصال المشترك في كوريا الجنوبية، بعدما كانت امتنعت للمرة الأولى عن الرد منذ إنشاء المكتب، وذلك غداة تهديد بيونج يانج بإلغائه، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وحاول المكتب الاتصال مع كوريا الشمالية في الساعة التاسعة صباحًا (بالتوقيت المحلي) إلا أن الشمال لم يرد، قبل أن يتم إجراء مكالمة هاتفية بينالكوريتين في الساعة الخامسة مساء كالمعتاد.
وهذه هي المرة الأولى التي لا تستجيب فيها كوريا الشمالية لاتصال هاتفي من مكتب الاتصال المشترك منذ افتتاح المكتب، وذلك بعد أن توعدت بيونج يانج بإلغاء المكتب تعبيرا عن غضبها من إرسال ناشطين منشورات مناهضة للنظام الشيوعي من الجنوب.
وقال مسؤول بوزارة الوحدة "إنه تم تواصل الكوريتين بعد ظهر اليوم عن طريق مكتب الاتصال المشترك"، ولم يذكر الجانب الكوري الشمالي محاولة كوريا الجنوبية للتواصل مع الشمال في الصباح.
وعادة ما تجري الكوريتان اتصالين هاتفيين يوميا، أحدهما في التاسعة صباحًا والثاني في الخامسة مساء من خلال مكتب الاتصال المشترك، منذ افتتاحه في سبتمبر من عام 2018 بعد لقاء قمة بانمونجوم التاريخي الذي جمع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.
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