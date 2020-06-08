يكاترينبورج الروسية تشهد أول بروفة للعرض العسكري

شهدت ضواحي مدينة يكاترينبورج في إقليم الأورال الروسي أول بروفة لمسيرة المعدات الحربية التي تشارك في العرض العسكري يوم 24 يونيو الجاري، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وسارت في مقدمة المسيرة دبابة "تي – 34" السوفيتية الأسطورية التي شاركت في مايو عام 1945 في تحرير براج من القوات الألمانية.

وتضمت المسيرة معدات حربية أخرى تعود إلى الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945). وبينها مدرعات "بي - 64"، ناقلات الأفراد المدرعة "بي تي إر

– 152"، للدراجات النارية " إم بي 650".

وانقسمت مسيرة المعدات الحربية إلى بضعة أقسام وسارت في مقدمة كل قسم، باستثناء القسم التاريخي، مدرعة "تيجر" الحديثة.

وتضمنت مسيرة المعدات الحربية كذلك نماذج الأسلحة الحديثة. وبينها أسلحة الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي والمدفعية والصواريخ.

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وتشارك في العرض العسكري في يكاترينبورج لأول مرة مدافع "ماكا" و"مستا" وصواريخ "إسكندر – إم" التكتيكية ودبابات "تي –

80" و"تي 72" المطورة.

وسارت ضمن مسيرة المعدات الحربية كذلك عربة الوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية من طراز "تي دي آ – 3" ومعدات الهندسة العسكرية.

يذكر أن كل نموذج من المعدات الحربية المشاركة في البروفة خضع لعملية التعقيم وذلك في إطار إجراءات مكافحة انتشار الأمراض المعدية والتي تتخذها قيادة المنطقة العسكرية الوسطى للجيش الروسي والسلطة المحلية.

جدير بالذكر أن قائد المنطقة العسكرية الوسطى الفريق أول، ألكسندر لابين، أفاد في وقت سابق بأن 3 عروض عسكرية ستقام يوم 24 يونيو الجاري في المنطقة العسكرية التابعة له بمناسة الذكرى الـ75 لانتصار الشعب السوفيتي على ألمانيا النازية.