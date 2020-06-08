أكد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، أن بلاده تتابع الوضع في هونج كونج بقلق بالغ بعد أن سنت بكين قانونًا أمنيًا جديدًا للمدينة، وشدد على أهمية الخطوات التي تدعم مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال آبي في كلمة للبرلمان، اليوم الإثنين، إن طوكيو قلقة للغاية،وأضاف: "هونج كونج شريك مهم جدًا من حيث العلاقات الاقتصادية الوثيقة والعلاقات الإنسانية، ومن الضروري دعم النظام الأصلي دولة واحدة ونظامان، وأن تسير الأمور بشكل مستقر وديمقراطي".
جاءت تصريحات آبي بعد تقرير لوكالة "كيودو" للأنباء يوم الأحد نقل عنمسؤولين في بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى قولهم، إن اليابان قررت عدم الانضمام إلى هذه الدول في إصدار بيان يوبخ الصين على القانون الجديد الذي قد يهدد الحكم الذاتي والحريات التي تتمتع بها هونج كونج.
وكانت اليابان عبرت عن قلقها بشأن تحرك بكين في بيان صدر في 28 مايو، وهو اليوم الذي أقرت فيه الصين القانون، واستدعت السفير الصيني لتنقل إليه وجهة نظرها.
كانت هذه تفاصيل خبر آبي: قلقون للغاية إزاء الوضع في هونج كونج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.