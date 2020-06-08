ميشال عون يدعو لملاحقة المتسببين في انهيار الاقتصاد اللبناني

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الإثنين، أنه "يجب ملاحقة من أوصل لبنان للدرك الاقتصادي الخطير"، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك.
وحيا عون قضاة لبنان في "يوم شهداء القضاء"، مؤكدًا أن "مسؤولية حمل ميزان العدل والحكم وفق الضمير والأخلاق الإنسانية يحتمان على القاضي ملاحقة من أوصلوا البلاد إلىهذا الدرك الاقتصادي الخطير".
وأشار إلى أنه "إن لم يشعر اللبنانيون أن من أفقرهم بات تحت المحاسبة فلن يتحقق إصلاح مرجو ولن نتمكن من بناء وطن حديث تسوده سلطة القانون لأجيال المستقبل"، متعهدا أن يكون للقضاة مظلةوقاية لهم في مواجهة الضغوط.
وكان الرئيس اللبنانى قد علق على الصدامات الطائفية التى اندلعت مساء السبت، فى مناطق متفرقة من بيروت تخللتها أعمال عنف سبقتها اعتداءات على متاجر ومؤسسات وعلى القوى العسكرية والأمنية، على خلفية إهانة رموز دينية إسلامية، مؤكدا أن "التعرض لأي رمز ديني ولأي طائفة لبنانية هو تعرض للعائلة اللبنانية"، مؤكدا أن القوات الأمنية ستظل في وحدتنا الوطنية".
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